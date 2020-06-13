Efeler 5 saat elektriksiz kalacak AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran Pazar günü, Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle Efeler'de elektrik kesintisi yaşanacak.

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Haziran Pazar günü, Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle Efeler'de elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 14 Haziran Pazar günü Efeler'in Ata Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Ata Mahallesi'nin 661, 657, 655, 608, 612, 614, 651 sokaklarını kapsayan elektrik kesintisi 5 saat sürecek.

Yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla yapılacak kesintide AYDEM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Pazar günü saat 09.00'dan 14.00'e kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilirler. - AYDIN

Kaynak: İHA