Efekan Can'ın yeni dizisi belli oldu
11.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:19
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Yakışıklı oyuncu Efekan Can, sevenlerinin karşısına bambaşka bir imajla çıkmaya hazırlanıyor.
Efekan Can kimdir?
Efekan Can, 1994 yılında Bilecik'te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Oyunculuk eğitimi için İstanbul'a gelen Efekan Can, Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi almıştır.
Kaynak: Snob Magazin