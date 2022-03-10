Efe yürüyebilsin, diye su borularından düzenek kurdu

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen ve doktorların 'mucize bebek' dediği serebral palsi hastası Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlıktan alamayınca plastik su borularından kurduğu düzenekle oğluna yürümeyi öğretiyor.

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında 2'nci çocukları olacağı haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi. Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

Efe'nin doğduğu günden bu yana onlarca ameliyat geçirdiğini söyleyen Ceylan Küçükodabaşı ise "Son olarak bacaklarından ameliyat oldu. Oğlumun yürüyebilmesi için, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onu yürütebilmek, egzersizlerini yapabilmesi için plastik su borularından aparat yaptık. Yürüyebilmesi için 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' denilen cihazlar var, onlarla yürüme olasılığı çok yüksek. İkisinin fiyatı toplam 15 bin lira civarında. Bunları alma gücümüz yok. Onun için biz de böyle bir çözüm bulmaya çalıştık" dedi.