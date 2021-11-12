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Efe, yaşama tutunamadı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Efe, yaşama tutunamadı

BURSA'da, motosikletiyle kayalıklara çarpıp yaralanan Efe Acar (16), 67 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, motosikletiyle kayalıklara çarpıp yaralanan Efe Acar (16), 67 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 5 Eylül'de İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda meydana geldi. Boğazova'dan Çayyaka Mahallesi'ne seyreden sürücü Efe Acar'ın, kast takmadan kullandığı plakasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Başını kayalara vuran Efe, yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Efe Acar, buradan Bursa'ya sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yoğun bakımında 67 gündür tedavi gören Efe Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturmaya, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.


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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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