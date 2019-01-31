Efe Teşhir Ürünleri Kalitesiyle Görücüye Çıktı

20 yıllık tecrübeyle kurulan Efe Teşhir Ürünleri, yaptığı çalışmalarla 35 ülkeye ihracat yapıyor ve 3000 bin kalem ürünüyle müşterilerinin hizmetine ulaşıyor.

Biz de İşte İşimiz olarak Efe Teşhir Ürünleri firma yöneticisi Erdem Ünel ile geleceğe dair plan ve projelerini konuştuk ve şu anda neler yaptıklarını dinledik.

Erdem Ünel "Eşimle beraber bu firmayı kurduk. Benim sektörde 20 yıllık bir deneyimim var.Aynı sektörle ilgili olarak 12 senelik bir mazimiz var. Mazimizi tecrübeyle birleştirip kendi firmamızı kurduk. KOSGEB'ten destek alarak bu işe giriştik. 4 sene içerisinde imalat yelpazemizi ana kalemlerde 800 ürün ara kalemlerle 3000 bin ürüne çıkarmayı başardık. Aynı zaman anahtar teslim mağaza uygulamaları yapıyoruz. Kişiye ve firmaya özel çözümler üretiyoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz ve Türkiye'de her noktada hizmet veriyoruz. Yerel ve ulusal markalarla çalışmalar yapıyoruz." dedi.

DİĞER FİRMALARDAN FARKINI ORTAYA KOYDU

"Firmanızın adı nereden geliyor" ve "Sizi sektördeki diğer firmalardan ayıran nedir?" sorularına Ünel, "Firmamızın adını çok sevdiğim oğlumun adından ilham alarak koyduk. Onun şansına ve uğruna inandığımız için böyle bir karar aldık. Ve tüm dünyaya bunu duyurmak için çalışıyoruz. Bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz ise dünyada bu işi yapan tek firmayız. Bunu nasıl mı yapıyoruz. Her türlü çözümü müşterilerimize sunuyoruz. Sadece teşhir ürünleri satmıyoruz ya da sadece dekorasyon yapmıyoruz. Özel standlar yapıyoruz, anahtar teslim mağaza dekorasyonu yapıyoruz. Tüm sektörlere bu hizmeti veriyoruz. Biz içerisindeki her şeyi kendi imalatı ile yapan bir firmayız.6 tane imalathanemiz var. " cevabını verdi.

"BÜYÜK BİR TESİSTE TEK ÇATI ALTINDA OLMAK İSTİYORUZ"

Firma yöneticisi Ünel, "Biz KOSGEB destekli bir firmayız. 6 tane olan imalathanemizi tek çatı altında 10 bin metrekarelik bir tesistetoplamak istiyoruz. Burada pazarlama ofisi ve showroomun olmasını istiyoruz.Asıl amacımız ise ülke ekonomisine katkıda bulunmak için ihracat ağımızı büyütmek istiyoruz. 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu ne kadar artırabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.

"TEŞHİR NE KADAR GÜZELSE SATIŞ O KADAR YÜKSEK OLUR"

"Bizim için müşteri her şeydir. Biz ürün satmıyoruz, biz ürün satıyoruz diye Erdem Ünel, "Ne satarsak satalım bunun hizmetini veriyoruz. Kişiye ve firmaya özel çözümler üretiyoruz. Ürünlerle ilgili bir sorun olduğunda müşterimizin sonuna kadar yanında oluyoruz. Biz müşterilerimizle beraber var olduğumuzu biliyor ve ona göre hizmet veriyoruz. İnsanların tüketim alışkanlığını değiştirmemiz gerekiyor. Teşhir ne kadar güzel olursa satışınız da o kadar güzel olur bunu öğretmeye çalışıyoruz.Biz teşhir ürünlerimizle müşterilerimizin daha fazla satmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.