Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da

Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Efe Taylan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Bucaspor 1928'den genç yetenek Efe Taylan Altunkara ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Efe Taylan Altunkara, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Efe Taylan Altunkara'nın önemli bir yetenek olduğunu belirterek genç oyuncuya başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da
Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da
Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:26:14. #1.16#

title