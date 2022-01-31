Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.