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Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adanaspor, Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Fatih Karagümrük, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Haber

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