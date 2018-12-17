Efe Spor, Samsun'da Mağlup Oldu

Türkiye Basketbol 2. Lig'inde Aydın'ı temsil eden Efe Spor, Samsun'da çıktığı deplasman müsabakasından mağlup döndü.

Efe Spor deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent ile karşılaştı. Ligin 8'inci haftasında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada 4 periyodun 3'ünü üstün olarak kapatan ev sahibi takım müsabakayı 86-74'lik skor ile kazandı. - AYDIN

Kaynak: İHA