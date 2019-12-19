Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek
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Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek

Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp, yarın baba ocağı Karacasu'da babaannesinin yanında toprağa verilecek.

19.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:55
Efe Sarp, baba ocağı Karacasu'da toprağa verilecek

'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sarp, yarın baba ocağı 'da babaannesinin yanında toprağa verilecek.

1 Aralık'ta Uludağ ilçesine tırmanış için giden Aydın amatör dağcı Efe Sarp (37) ve arkadaşı Mert Alparslan'ın (31) cansız bedenlerine dün ulaşıldı. Efe Sarp'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'a doğru yola çıktı.

Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Efe Sarp'ın, yarın baba ocağı Karacasu ilçesinde Cuma Namazı sonrası düzenlenecek cenaze törenin ardından yıllar önce kaybettiği babaannesinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

(Özgür Dedeoluk/İHA)

Kaynak: İHA
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