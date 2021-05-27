Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya açtığı velayetin düzenlenmesi davasını kaybetti

İş insanı Efe Önbilgin'in 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer aldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı iddiasıyla kızının annesi ünlü manken Deniz Akkaya'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davası karara bağlandı.

İş insanı Efe Önbilgin 'in 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer aldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı iddiasıyla kızının annesi ünlü manken Deniz Akkaya 'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davası karara bağlandı. Efe Önbilgin, 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının engellenmesi için Akkaya'ya açtığı davayı kaybetti.

İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile ilgili dava açmıştı. Akkaya'nın çocuğun fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını mahkemeden istemişti. İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları yer aldı. Mahkeme Efe Önbilgin'in kızının fotoğraflarının kaldırılması talebini reddetti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı