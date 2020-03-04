: Efe Kansız kimdir? Efe Kansız kaç yaşında, nereli?

04.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:59

2017 yılından bu yana Manisa FK altyapısında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray alt yapısına transfer oldu. Galatasaray taraftarları ev sporseverler Efe Kansız hakkında meraklı sorular sorarken Efe Kansız kimdir ve Efe kansız kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını araştırdı.

EFE KANSIZ KİMDİR?

Efe Kansız, geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Efe Kansız, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan Bölge Karması maçlarına da davet edilmişti.

EFE KANSIZ PERFORMANSI

Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

EFE KANSIZ KARİYERİ

GALATASARAY A.Ş./Amatör Transfer/ 14.02.2020

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ/ Amatör Vize/ 02.09.2019

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ/ Amatör Vize/15.10.2018

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ/ Amatör Transfer/13.10.2017

MANİSASPOR/ Amatör Vize/ 19.04.2017

MANİSASPOR/ Filiz Lisans/ 17.12.2015

Haber Videosu