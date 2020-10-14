"Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi

14.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:26

Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde bulunan Efe arısı ve yayılma alanı Gökçeada olan Gökçeada arısı, Milli Tescil Listesi'ne eklendi.

Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde bulunan Efe arısı ve yayılma alanı Gökçeada olan Gökçeada arısı, Milli Tescil Listesi'ne eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yayılma alanı çam balı üretim bölgeleri olan Batı Ege, Güney-Batı Marmara ve Batı Akdeniz'de bal arısı türünün Efe arısı ırkı ve yayılma alanı Çanakkale Gökçeada olan, bal arısı türünün Gökçeada arısı ırkı Milli Tescil Listesi'ne girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Yekta Kopan Merve Boluğur
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Efe arısı" ve "Gökçeada arısı" tescil edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:29:32. #1.15#
title