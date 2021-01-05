EESOB Başkanı Birsen, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı ziyaret etti
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EESOB Başkanı Birsen, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı ziyaret etti

05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:36
EESOB Başkanı Birsen, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı ziyaret etti

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'a ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dünyanın adeta sınav verdiği pandemi sürecinde, milletin sesine ve taleplerine kulak veren bir yaklaşım sergilediklerini belirten Çalışkan, esnaf ve sanatkarlara desteğin devam edeceğini vurguladı.

Darda olan esnafa fatura ve kira ödemelerine ilişkin hükümetin hibe desteklerin sürdüğünü anımsatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Destekler kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yıllık yüzde 4 faiz oranıyla kullanılan kredi hem çok kolay alınabiliyor hem de düşük maliyetli olması açışından esnafımızı memnun ediyor. Ayrıca 7256 sayılı kanunla yürürlüğe giren SGK, maliye ve diğer kamu kurumlarına ilişkin borçların yapılandırılması nedeniyle de esnafımızdan olumlu dönüşler aldık. Bugün olduğu gibi her zaman esnaf ve sanatkarlarımıza destek olacağız, bize iletilen sorunları yetkili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Nazik ziyareti için Ekrem Birsen'e teşekkür ediyorum."

Birsen ise dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, son açıklanan hibe ve kredi desteklerinin her dönem olduğu gibi esnaf ve sanatkarlar için can simidi olacağını ifade etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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