Edwin van der Sar’ın Koronavirüs Hakkında Görüşleri Ajax’ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie’nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi.

Ajax'ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie'nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi. Kaynak: Dugout