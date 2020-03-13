Edwin van der Sar’ın Koronavirüs Hakkında Görüşleri
Ajax’ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie’nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Ajax'ın efsane futbolcusu ve aktif sportif direktörü Edwin van der Sar, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını yüzünden Eredeivisie'nin ertelenmesini ve kulüp içinde aldıkları önlemleri değerlendirdi.
Kaynak: Dugout