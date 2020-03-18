Edwin van der Sar, EURO 2020'nin Ertelenmesi Hakkında Konuştu Amsterdam ekibinin sportif direktörü Edwin van der Sar, korona virüsü sebebiyle ertelenen lig ve kupa listesine Euro 2020'nin de eklenmesi hakkında konuştu. UEFA ile yapılan toplantı sonucunda bu kararın çıktığını belirten van der Sar, aynı zamanda Copa America'nın da ertelenmesi ile ilgili görüşlerini belirtti. Van der Sar ayrıca liglerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ve Ajax'ın antreman yapmadığını, Ajax'lı oyuncuların evlerinde düşük tempolu bir antreman programı izlediklerini söyledi.

Amsterdam ekibinin sportif direktörü Edwin van der Sar, korona virüsü sebebiyle ertelenen lig ve kupa listesine Euro 2020'nin de eklenmesi hakkında konuştu. UEFA ile yapılan toplantı sonucunda bu kararın çıktığını belirten van der Sar, aynı zamanda Copa America'nın da ertelenmesi ile ilgili görüşlerini belirtti. Van der Sar ayrıca liglerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ve Ajax'ın antreman yapmadığını, Ajax'lı oyuncuların evlerinde düşük tempolu bir antreman programı izlediklerini söyledi. Kaynak: Dugout