Edwin van der Sar Ajax'ın 2019'unu ve Avrupa Hedeflerini Anlattı
Ajax'ın sportif direktörü Edwin van der Sar, takımının geçirdiği unutulmaz 2019 yılını ve 2019-20 sezonunun geri kalanınında mücadele edecekleri Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini anlattı.
02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19
Ajax'ın sportif direktörü Edwin van der Sar, takımının geçirdiği unutulmaz 2019 yılını ve 2019-20 sezonunun geri kalanınında mücadele edecekleri Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini anlattı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI