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Edwin van der Sar Ajax'ın 2019'unu ve Avrupa Hedeflerini Anlattı

Ajax'ın sportif direktörü Edwin van der Sar, takımının geçirdiği unutulmaz 2019 yılını ve 2019-20 sezonunun geri kalanınında mücadele edecekleri Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini anlattı.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

'ın sportif direktörü Edwin van der Sar, takımının geçirdiği unutulmaz 2019 yılını ve 2019-20 sezonunun geri kalanınında mücadele edecekleri Ligi'ndeki hedeflerini anlattı.

Kaynak: Dugout

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