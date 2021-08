EDward Gaming üç yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'na geri döndü

Team WE'yi 3-0 yenmeyi başaran EDward Gaming büyük finalde FPX'in rakibi oldu

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde büyük finale yükselen takımlar belli oldu. Kaybedenler grubu finalinde Team WE'yi 3-0 mağlup etmeyi başaran Viper'lı EDward Gaming ile sezonun formda takımı FunPlus Phoenix, kupaya uzanmak için kıyasıya mücadele verecek. Bugün alınan galibiyetle birlikte EDG ekibi 2021 Dünya Şampiyonası'na direkt gruplardan başlamayı garantiledi.

FunPlus Phoenix vs EDward Gaming

Yaz Mevsimi'nin başından beri dominant performansını devam ettiren FPX ekibine karşı direnç gösterebilecek çok az takım vardı. Geçtiğimiz mevsimin şampiyonu RNG'nin daha ilk turda yenilerek Bölgesel Finaller'e düşmesiyle birlikte FunPlus Phoenix'e en iyi rakip olabilecek takım EDward Gaming gibi görünüyordu. Hem kadro kalitesi olarak diğer takımlardan ayrılmaları hem de LPL'de yıllardır boy gösteren tecrübeli oyunculara (Meiko,Scout) sahip olmaları onları bir adım öne çıkarıyordu. Bir önceki turda Team WE karşısında yaşanan şokun ardından rövanşı 3-0'la almayı bilen EDward Gaming, beklendiği üzere finale yükselerek FunPlus Phoenix'in rakibi oldu.

İki takım arasındaki en büyük fark orta koridorda bulunuyor. Dünyanın en formda oyuncusu olarak kabul edilen Doinb karşısında Scout'un işi hiç kolay olmayacak. EDward Gaming'in avantajı ise ligin belki de en iyi alt koridor ikilisine sahip olmaları. FPX'in zayıf karnı olarak görülen LWX ve Crisp ikilisine karşı Viper ile Meiko'nun alacağı üstünlük serinin gidişatına oldukça etki edebilir. Yakın geçmesi beklenen final serisinde iki takımın da form durumuna bakıldığında FunPlus Phoenix'in bir adım önde olduğunu söylemek daha doğru olur. LPL 2021 Yaz Mevsimi finali 2 Eylül Perşembe günü saat 12: 30'da başlayacak.

Team WE şansını Bölgesel Finaller'de deneyecek

Üst üste iki seridir mağlup olan Team WE, Dünya Şampiyonası'na katılmak için şansını Bölgesel Finaller'de deneyecek. İlk turda RNG ile eşleşen Team WE ekibi seriyi kazandığı takdirde finalde Rare Atom vs LNG Esports mücadelesinin galibiyle yüzleşecek. Bölgesel Finaller sisteminde birinci olan takım Dünya Şampiyonası'na direkt gruplardan katılırken ikinci takım turnuvaya play-in aşamasından başlayacak. İlk tur serileri büyük finalden hemen sonra, 3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Playerbros