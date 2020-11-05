Edvina Sponza kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapar?

2015 yılında yoga eğitmenliği yapan bir dönemde ise reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza vatandaşların merak konusu oldu? Peki Edvina Sponza kimdir? Kaç yaşındadır?

2015 yılında yoga eğitmenliği yapan bir dönemde ise reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza vatandaşların merak konusu oldu? Peki Edvina Sponza kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar haberimizde...

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk öğretimini İtalya okulunda tamamlamıştır. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürüp İstanbul Boğaziçi ÜniversitesindePsikloji mezunu olmuştur.

Bir dönem reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza 2015 yılında yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 2001 yılında evlenen Sponza 2012 yılında boşandı. 2003 yılında Lal, 2005'te Ege ve 2010 yılında da Yaz isimli üç çocuğu oldu. 'Mimozalar ve Lor Peyniri' isimli bir kitabı bulunuyor.