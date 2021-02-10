Edvina Sponza kimdir? Edvina Sponza hayatı ve biyografisi! Edvina Sponza kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Edvina Sponza, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Edvina Sponza hakkında merak edilenler. Edvina Sponza hayatı ve biyografisi. Edvina Sponza kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Edvina Sponza merak konusu oldu. İşte Edvina Sponza hakkında merak edilen Edvina Sponza kimdir, Edvina Sponza hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk öğretimini İtalya okulunda tamamlamıştır. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürüp İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde Psikloji mezunu olmuştur.

Bir dönem reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza 2015 yılında yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 2001 yılında evlenen Sponza 2012 yılında boşandı. 2003 yılında Lal, 2005'te Ege ve 2010 yılında da Yaz isimli üç çocuğu oldu. 'Mimozalar ve Lor Peyniri' isimli bir kitabı bulunuyor.