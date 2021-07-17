EDS'ler 23 Temmuz'da faaliyete geçiyor
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EDS'ler 23 Temmuz'da faaliyete geçiyor

EDS'ler 23 Temmuz'da faaliyete geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Biga Belediyesi, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) 23 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle faaliyete geçeceğini duyurdu.

Biga Belediyesi, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) 23 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle faaliyete geçeceğini duyurdu.

Biga Belediyesi, şehrin can ve mal güvenliği için hayata geçirdiği Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hizmetinin 23 Temmuz 2021 Cuma itibariyle aktif hale geleceğini açıkladı. Biga Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı'mızın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesinin bir parçası olan ve şehirlere uygulanan EDS çalışması ilçemizin can ve mal güvenliği, kamu düzeni, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla Biga'mızda da Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamaya konulmuştur. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Çanakkale ve Çan çevre yollarına kurulan EDS'ler 23 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle aktif hale geçerek denetimlere başlayacaktır. Türkiye genelinde EDS kurulduktan sonraki veriler trafik kazalarında ve trafik ihlallerinde ortalama yüzde 27'lik bir düşüşün yaşandığını göstermektedir. Trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli bir yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen denetleme sistemiyle daha güvenli ve huzurlu bir Biga'da yaşayacağız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uyması önem arz etmektedir." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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