Edremitli usta ahşap mutfak eşyaları üretiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki atölyesinde bir ustanın ahşap malzemelerden ürettiği mutfak eşyaları ilgi görüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'ndeki atölyesinde ahşap dekoratif ürünler yapan Mehmet Ali Tuzlu, AA muhabirine, zeytin, gül, çam ve dayanıklı ağaç türlerinden tabak, kaşık, bardak, baharatlık ve bilumum mutfak malzemeleri taleplerini karşılamaya çalıştığını söyledi.

Tuzlu, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğanın kıymetini daha çok anlamaya başladığını dile getirdi.

Mutfak eşyalarında da plastik ve metal yerine ahşap ürünlere yöneliş olduğunu gözlemlediğini anlatan Tuzlu, şöyle konuştu:

"Kırsala ve doğal ürünlere olan ilgi bizim işimize de yansıyor. Şehirde bizim vazgeçemediğimiz fabrikasyon üretimler olan metal tabaktır, porselendir vesaire ürünlerden ziyade daha fazla böyle el emeğiyle üretilen, ham maddesini doğadan temin ettiğimiz, doğanın yüzeyinden, bitkilerden, ağaçlardan elde ettiğimiz ahşap tabaklar, bardaklar, fincanlar, bu tür mutfak ürünleri ve bilumum malzemeleri daha çok talep etmeye başladılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik