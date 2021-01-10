Edremitli usta ahşap mutfak eşyaları üretiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edremitli usta ahşap mutfak eşyaları üretiyor

10.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:04
Edremitli usta ahşap mutfak eşyaları üretiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki atölyesinde bir ustanın ahşap malzemelerden ürettiği mutfak eşyaları ilgi görüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki atölyesinde bir ustanın ahşap malzemelerden ürettiği mutfak eşyaları ilgi görüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıarslanlar Mahallesi'ndeki atölyesinde ahşap dekoratif ürünler yapan Mehmet Ali Tuzlu, AA muhabirine, zeytin, gül, çam ve dayanıklı ağaç türlerinden tabak, kaşık, bardak, baharatlık ve bilumum mutfak malzemeleri taleplerini karşılamaya çalıştığını söyledi.

Tuzlu, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğanın kıymetini daha çok anlamaya başladığını dile getirdi.

Mutfak eşyalarında da plastik ve metal yerine ahşap ürünlere yöneliş olduğunu gözlemlediğini anlatan Tuzlu, şöyle konuştu:

"Kırsala ve doğal ürünlere olan ilgi bizim işimize de yansıyor. Şehirde bizim vazgeçemediğimiz fabrikasyon üretimler olan metal tabaktır, porselendir vesaire ürünlerden ziyade daha fazla böyle el emeğiyle üretilen, ham maddesini doğadan temin ettiğimiz, doğanın yüzeyinden, bitkilerden, ağaçlardan elde ettiğimiz ahşap tabaklar, bardaklar, fincanlar, bu tür mutfak ürünleri ve bilumum malzemeleri daha çok talep etmeye başladılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Kate Middleton Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremitli usta ahşap mutfak eşyaları üretiyor - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:13:06. #1.15#
title