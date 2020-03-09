Edremitli kadınlar ADEM'de sosyalleşiyor Edremitli kadınlar ADEM'de sosyalleşiyor Erenkent Mahallesi Aile Destek Merkezine yoğun ilgi Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından Erenkent Mahallesi'nde hizmete açılan Aile Destek Merkezine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Edremitli kadınlar ADEM'de sosyalleşiyor

Erenkent Mahallesi Aile Destek Merkezine yoğun ilgi

VAN - Van'ın Edremit Kaymakamlığı tarafından Erenkent Mahallesi'nde hizmete açılan Aile Destek Merkezine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Edremit Kaymakamlığı tarafından Erenkent Mahallesi'nde açılan ADEM'e kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Okuma yazma kursundan Kur'an-ı Kerim kursuna, el sanatlarından giyime, hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinden bilgisayara kadar 12 ayrı dalda açılan kurslarda kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. 6 sabah, 6 öğle olmak üzere 12 ayrı kursta yaklaşık 270 kursiyerin eğitim aldığını ifade eden Erenkent Mahallesi ADEM Müdiresi Zübeyde Dağhan, "Burada daha önce herhangi bir sosyal aktivite olmadığı için bayanlarımız evde sıkılıyordu. Yer değişimi olduğu için bazılarının psikolojik sorunları vardı. Ama buraya geldikten sonra bayanlarımız sosyal aktivitelere katıldılar. Spor yapıyorlar, sağlık seminerlerine katılıyorlar ve burada kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Bunun yanında kadınların özgüvenleri artıyor ve kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlar. Diğer kurslara katılan bayanlarla güzel dostluklar edinip, dışarıda da bu dostlukları sürdürüyorlar. Yani burayı ikinci ailesi gibi benimsemiş, seviyor ve sahipleniyorlar. Dolayısıyla buradan mutlu olarak ayrılıyorlar. Tabi onların buradan mutlu ayrılmaları haliyle bizi de mutlu ediyor" dedi.

Önceliklerinin mesleki kurslara önem vermek ve mesleki kurslara katılan kadınlara istihdam sağlamak olduğunun altını çizen Dağhan, "Burada yaklaşık 270 kursiyerimiz var ve halen kurs kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz. Kadınlarımız, okuma yazma kursunun yanında istihdam sağladığı için hazır giyime, pastacılık ile hasta ve yaşlı bakımı hizmetleri kursuna yoğun ilgi gösteriyorlar. Çünkü evlerinde de bu işi yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha önce evde boş boş oturduklarını ve yapacak bir aktiviteleri olmadığı için sıkıldıklarını ifade eden kadınlar ise, bu kurslar sayesinde okuma yazma öğrendiklerini, kendilerini artık daha çok ifade edebildiklerini dile getirerek, böyle bir merkezi kendilerine sunan tüm yetkililere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA