Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği - Haberler Ekonomi
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Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği

AA / Hakan Firik - Haberler | Ekonomi
Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rekolte kaybının en aza indirilmesi amacıyla Ziraat Odasının zeytin üreticilerine hasat makinesi desteği devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rekolte kaybının en aza indirilmesi amacıyla Ziraat Odasının zeytin üreticilerine hasat makinesi desteği devam ediyor.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bu yıl yaşanan zeytin işçisi bulmadaki sıkıntı dolayısıyla çiftçilerden gelen yoğun talep üzerine ucuz fiyatlı zeytin hasat makinesi kampanyasını uzattıklarını bildirdi.

Zeytin sezonu başlarken makineleşmeye çok önem verdiklerini belirten Diker, "Odamız üyelerini 50 makine ile buluşturma adına bir kampanya başlatmıştık ve 50'nci makineyi da genç zeytin üreticimizden Kadir Kocabıyık'a verdik." dedi.

10 yıldan beri üyelere sağladıkları makine edindirme kampanyası ile 400'ün üzerinde zeytin silkme makinesi teslim ettiklerini anlatan Diker, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.

Üretici Kadir Kocabıyık da yıllar önce atalarının toprakla ilişkisinin saban ve sırıkla başladığını hatırlatarak, "Günümüz şartlarında traktör ve zeytin hasat makineleriyle çağımıza ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konuda Edremit Ziraat Odası başta olmak üzere çiftçi arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği

Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği

Edremit Ziraat Odasından üyelerine zeytin hasat makinesi desteği

AA / Hakan Firik - Ekonomi Haberleri

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