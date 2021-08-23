Edremit yangın! Kazdağları'nda yangın mı çıktı? Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? 23 Ağustos Edremit yangın mı var? Edremit nerede?

Son dakika gelen haberlere göre Balıkesir Edremit'te yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Edremit yangın! Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? 23 Ağustos Edremit yangın mı var? Edremit nerede?

Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? 23 Ağustos Edremit yangın mı var? Edremit nerede? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? 23 Ağustos Edremit yangın mı var? Edremit nerede? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BALIKESİR EDREMİT'TE YANGIN MI ÇIKTI?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkiinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangın için Çanakkale'den ikinci helikopterin istendiği öğrenildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri bölgede rüzgarın etkili olmadığını, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

BALIKESİR EDREMİT NEREDE?

Edremit, Balıkesir ilinin batısında, Ege Denizi kıyısındaki ilçedir. Edremit, Balıkesir ilinin dördüncü en büyük ilçesi olup zeytincilik ve Kazdağları ile bilinir. İç turizmin ilk önemli merkezlerinden olan Altınoluk ve Akçay bu ilçededir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KAZDAĞLARI NEREDE?

Kaz Dağı ya da İda Dağı, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir dağ.