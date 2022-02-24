Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yağışı başladı - Haberler
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Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yağışı başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Havran ilçesi yükseklerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Havran ilçesi yükseklerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede Kazdağları'nın Hanlar mevkiini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman bölgede sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrasında Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı. Yetkililer zaman zaman bölgede kar yağışının etkili olabileceğinin ve bu yol kesiminde gidecek sürücülerin gerekli önlemleri alarak yola çıkmalarını istediler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Haberler

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