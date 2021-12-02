Edremit Travel Turkey Turizm Fuarı'nda

Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey Fuarı kapılarını açtı. İzmir'de düzenlenen fuara katılan Balıkesir'in Edremit Belediyesi standına ilgi büyük oldu.

Türkiye'de düzenlenen en büyük turizm platformlarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı, 2021'de sektörün önde gelen profesyonellerini ağırlıyor. 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında fuarizmir'de 15'incisi düzenlenen fuarda Edremit Belediyesi de yerini aldı. İlk günden Kazdağları, termal suları, denizi ve tarihiyle ünlü Edremit turizmciler, vatandaşlar ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş, Serkan Kürşad Saran ve Kültür Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, Edremit standında ziyaretçileri ağırladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da standı ziyaret ederek Belediye Başkanı Arslan ve başkan yardımcılarından bilgi aldı. "Zeytin Toplayan Kadın" soğuk heykeliyle fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bunun yanı sıra yapılan halk oyunları gösterisini de ilgi ve begeniyle izlediler.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit tarihi ve turizmiyle Türkiye ve dünyada önemli bir konumda bulunuyor. Biz de bunun farkında olarak Edremit'i layık olduğu yere taşıma gayretiyle çalışmalarımızı ve bölgemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Kentimizin güzelliklerini eşsiz doğasıyla Kazdağları'nı ve Kuzey Ege'nin incisi Edremit'i tanıtmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Herkesi Edremit standına bekliyoruz" dedi. Edremit standı 2-4 Aralık tarihleri arasında fuarizmir'de Hall A - D-104 No'lu stantta ziyaretçilerini bekliyor. - BALIKESİR