Edremit Ticaret Odası Seçimi Tamamlandı

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen meslek komitesi seçimi tamamlandı.

Edremit Ticaret Odası'nda yapılan seçimde, mevcut yönetim kurulu başkanı Coşkun Salon'un içinde yer aldığı sarı liste 12 meslek komitesinin 10'unu kazandı.

Salon, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimler için çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini söyledi.

Emeklerinin sonuçlarını aldıklarını belirten Salon, "Baştan beri oda seçimlerine siyaset bulaştırmayacağımızı söyledik. Bulaştırmamaya çalıştık. Bundan sonra da siyaseti inşallah bulaştırmayı düşünmüyoruz. Burası bir ticaret odası." diye konuştu.

Edremit'in iş adamlarına hizmet edeceklerini aktaran Salon, şöyle devam etti:

"Biz, siyasetten uzak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son üç yıldır da bu biliniyor. Biz odada hizmet için varız. Zeytinyağı ve 'Edremit Yeşil Çizik Zeytin'de coğrafi işaret alındı. Önümüzdeki günlerde de odamıza bir zeytinyağı laboratuvarı kuracağız. Oy veren vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Hepsi sağ olsun, var olsunlar."