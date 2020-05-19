Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı
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Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı

Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı Kamyona arkadan çarpıp otomobili içerisinde sıkışan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'u itfaiye ekipleri kurtardı Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, odaya kayıtlı hizmet aracıyla Zeytinli Organize...

Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı
19.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:55

Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı

Kamyona arkadan çarpıp otomobili içerisinde sıkışan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'u itfaiye ekipleri kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, odaya kayıtlı hizmet aracıyla Zeytinli Organize Sanayi yakınlarında aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Başkan Coşkun Salon itfaiyenin yarım saatlik çalışması ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinden Akçay Mahallesine Edremit Ticaret Odası'na ait 10 KK 003 plakalı hizmet aracıyla giden Coşkun Salon, kaza yaptı. Coşkun Salon idaresindeki 10 KK 003 plakalı Edremit Ticaret Odası'na kayıtlı resmi plakalı münübüs, park halindeki Z.S. yönetimindeki 10 Z 5376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün şoför mahalinde sıkışan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğinin yarım saatlik çalışması ile araç içinden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Salon Edremit'teki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Salonun yapılan ilk muayenesinde bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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