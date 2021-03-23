Tayfun Canlı "Edremitliler Ankara uçuşları istiyor"

Balıkesir'in Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan bir süredir ara verilen Ankara seferlerinin yeniden başlaması isteniyor. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı yaptığı açıklamada normalleşme takvimi ile seferlerin başlamasının bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'ndan daha önce Ankara ve İstanbul'a yapılan düzenli seferlerden Ankara uçuşları bir süre önce kaldırılmıştı. Turizm sektörü başta olmak üzere bölge ekonomisi için en önemli katkılar sağlayan uçuşların yeniden başlaması istendi.

Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Koca Seyit Havalimanı'nda yaptığı açıklama ile doğrudan Ankara seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Canlı, "Kocaseyit Havalimanı'ndan İstanbul seferleri devam ederken Başkent Ankara'ya uçuşlara bir süredir ara verilmiş durumdadır. Gelişen yapısı bir çok ilden daha büyük nüfusuyla ve turizm sektöründe ki haraketlilik açısından ilçemizden doğrudan uçak seferlerinin olması önem arz etmektedir. Pandemi sonrası normalleşme ile birlikte turizmin önemli dinamiklerinden olan Edremit Körfezi'nden başkent Ankara'ya doğrudan uçuşların başlaması ekonomik anlamda bölgeye önemli artı değerler katacaktır.

Yaz turizminin yanı sıra Kazdağları ve termal kaplıcaları ile önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Edremit'imize yılın 12 ayı talep olmaktadır. Edremit'imiz de ki onlarca turizm tesisi ve turizm işletmecilerimiz Ankara uçuşlarının açılmasını beklemektedirler. Edremit Körfezi'nden daha önce yapılan Ankara ve İstanbul uçuşlarında ki talepler bugün yeniden Ankara uçuşlarının başlaması için önemli göstergelerden olacaktır. Başta hava yolu işletmelerimiz olmak üzere yetkililerden Edremit'ten Başkent Ankara'ya yeniden doğrudan uçuşların başlaması için yardım ve desteklerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı