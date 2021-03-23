Tayfun Canlı "Edremitliler Ankara uçuşları istiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayfun Canlı "Edremitliler Ankara uçuşları istiyor"

23.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:29
Tayfun Canlı

Balıkesir'in Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan bir süredir ara verilen Ankara seferlerinin yeniden başlaması isteniyor.

Balıkesir'in Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndan bir süredir ara verilen Ankara seferlerinin yeniden başlaması isteniyor. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı yaptığı açıklamada normalleşme takvimi ile seferlerin başlamasının bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'ndan daha önce Ankara ve İstanbul'a yapılan düzenli seferlerden Ankara uçuşları bir süre önce kaldırılmıştı. Turizm sektörü başta olmak üzere bölge ekonomisi için en önemli katkılar sağlayan uçuşların yeniden başlaması istendi.

Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Koca Seyit Havalimanı'nda yaptığı açıklama ile doğrudan Ankara seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Canlı, "Kocaseyit Havalimanı'ndan İstanbul seferleri devam ederken Başkent Ankara'ya uçuşlara bir süredir ara verilmiş durumdadır. Gelişen yapısı bir çok ilden daha büyük nüfusuyla ve turizm sektöründe ki haraketlilik açısından ilçemizden doğrudan uçak seferlerinin olması önem arz etmektedir. Pandemi sonrası normalleşme ile birlikte turizmin önemli dinamiklerinden olan Edremit Körfezi'nden başkent Ankara'ya doğrudan uçuşların başlaması ekonomik anlamda bölgeye önemli artı değerler katacaktır.

Yaz turizminin yanı sıra Kazdağları ve termal kaplıcaları ile önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Edremit'imize yılın 12 ayı talep olmaktadır. Edremit'imiz de ki onlarca turizm tesisi ve turizm işletmecilerimiz Ankara uçuşlarının açılmasını beklemektedirler. Edremit Körfezi'nden daha önce yapılan Ankara ve İstanbul uçuşlarında ki talepler bugün yeniden Ankara uçuşlarının başlaması için önemli göstergelerden olacaktır. Başta hava yolu işletmelerimiz olmak üzere yetkililerden Edremit'ten Başkent Ankara'ya yeniden doğrudan uçuşların başlaması için yardım ve desteklerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayfun Canlı "Edremitliler Ankara uçuşları istiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:29:37. #1.16#
title