Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 4 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 47,5 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 19 fişek ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA