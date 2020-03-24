Edremit'teki halk pazarlarında gıda dışında ürün satışı yasaklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki halk pazarlarında gıda dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı bildirildi.
24.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:24
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki halk pazarlarında gıda dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı bildirildi.
Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındığı duyuruldu.
Açıklamada, "Koronavirüs salgınından dolayı yarından itibaren ilçemiz genelinde bulunan tüm pazar yerlerinde gıda bölümleri hariç tuhafiye, ayakkabı, hırdavat gibi kısımların satışı durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA