Edremit'te Zeytinyağı Tadım Eğitimi Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine Edremit Ticaret Odası ve Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Borsasının işbirliği ile "Naturel Sızma Zeytinyağı Uluslararası Tadım Eğitimi" verildi.

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Borsasının iş birliğiyle bir otelde organize edilen eğitim programı kapsamında, uzman eğitmenler tarafından sunumlar yapıldı, kursiyerler saatlerce birebir tadım eğitimlerinden geçirildi.

Odam Başkanı Coşkun Salon; "Verilen eğitimlerde doğru ve kaliteli zeytinyağının özellikleri katılımcılara anlatıldı ve uygulamalı olarak gösterildi. Edremit, zeytinci bir bölge, adını körfezden alan çok önemli bir çeşit olan Edremit zeytininin yetiştiği bir bölge. Günümüzde uluslararası birçok altın madalya almış bir çeşidin artık Türkiye ve dünya sektörüne kazanımı için bu çalışmanın altyapısını bu şekilde oluşturmuş olduk." Dedi.

Eğitimci Birsen Can Pehlivan ise; "İlçemizin önemli bir ekonomik değeri olan zeytinyağının hak ettiği yere gelmesi, üreticilerimizin kazancının artması ve tüketicilerimizin de doğru üretilmiş gerçek zeytinyağına ulaşabilmeleri için Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası adına zeytinyağı tadım eğitimimizi düzenledik. Bu eğitimlerde zeytin üreticileri, tüketiciler, zeytinyağı fabrika sahipleri gibi çok geniş bir yelpazeye ulaşarak farkındalık oluşturduğuna inanıyorum. Eğitimlerimiz sonunda damağı ve algısı kuvvetli kişileri seçerek katılım sertifikalarımızı verdik. İlerleyen dönemlerde Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası iş birliği ile kurulacak olan Edremit Tadım Paneli için bu eğitimlerin çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

Eğitim programında başarılı olan kursiyerlere, Edremit Ticaret Odası yetkililerince sertifikaları verildi. - BALIKESİR