Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı - Haberler
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Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin tarlalarına dadanarak izinsiz zeytin toplayan 2 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin tarlalarına dadanarak izinsiz zeytin toplayan 2 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesinde A.B.'ye ait tarladan izinsiz olarak zeytin topladıkları tespit edilen şüpheli kişiler, jandarmayı görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu İ.Y. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Tarladan toplanmış olan 45 kilogram zeytin, tarla sahibine teslim edildi, adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı

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