Edremit'te Zehirlenen 10 Köpekten 6'sı Öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zehirlendiği belirlenen 10 köpekten 6'sı öldü.

Alınan bilgiye göre, İkizçay ve Altınkum mahallelerinde köpeklerin zehirlendiğini fark eden vatandaşlar durumu Edremit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce yapılan müdahalelerde 10 köpekten 6'sı kurtarılamadı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Berna Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının, okul, hastane ve insanların toplu olarak yaşadığı yerlerden uzakta beslenmesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını sevenler olduğu gibi sevmeyenlerin de olduğunu belirten Köroğlu, "Sokak hayvanlarına bakmak isteyen vatandaşlarımız, okul ve hastane gibi ya da halkın toplu yaşam alanları yakınına değil, insanların da rahatsız olmayacağı yerlerde sokak hayvanlarına bakarsa bu tür olaylar yaşanmaz." diye konuştu.