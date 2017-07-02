Edremit'te Zabıta Sahilde Denetim Yaptı

Edremit Belediye zabıtası, sahilerin kullanımı konusunda denetim yaptı.



Zabıta ekipleri, Altınoluk Mahallesi'nde sahillerin, Kıyı Kanunu'na uyarınca kurallara uygun olarak kullanılıp kulanılmadığını denetledi. Ekipler, sahillerin kullanımının kanun uyarınca halka açık olmasını göz önünde bulundurarak, sahili işgal eden işletmelerin şezlong, masa, sandalye, buzdolabı, şemsiye gibi malzemelerini kaldırttı.



Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında ayrıca işlem yapıldı.