Edremit'te zabıta gıda denetimi yaptı
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Edremit'te zabıta gıda denetimi yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri market ve gıda maddesi satan iş yerlerinde denetim yaptı.

19.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:54
Edremit'te zabıta gıda denetimi yaptı

'in ilçesinde ekipleri market ve gıda maddesi satan iş yerlerinde denetim yaptı.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla kentteki gıda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede gıda satışı yapan işletmeleri tek tek gezerek fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ile son kullanma tarihi denetimlerini gerçekleştirdi.

Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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