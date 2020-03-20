Edremit'te yurt dışından gelen vatandaşların sağlık taramaları evlerinde yapılıyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolleri 14 günlük karantina sürecinde evlerinde yapılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yurt dışından gelen vatandaşların sağlık kontrolleri 14 günlük karantina sürecinde evlerinde yapılıyor.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 gün boyunca sağlık müdürlüğü ekiplerince evlerinde izlenecek vatandaşların almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışından dönen tüm vatandaşlarımızın 14 günlük süre boyunca kendilerini izole etmeleri gerekmekte, ateş, öksürük, nefes darlığı semptomları olduğunda Alo 184 veya 112 hatlarını arayarak sağlık yetkililerine ulaşmaları gerekmektedir. Taramalar sırasında evinde bulunamayanalar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlemler uygulanacaktır."

Kaynak: AA