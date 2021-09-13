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Edremit'te yollar asfaltlanıyor

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Edremit'te yollar asfaltlanıyor

Van'ın Edremit ilçesinde belediye ekipleri, altyapı ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Edremit ilçesinde belediye ekipleri, altyapı ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Şabaniye Mahallesi'nde 26 sokakta sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Say, yaptığı açıklamada, bir şehrin yaşanabilir olabilmesi için yollarının da düzgün olması gerektiğini söyledi.

İlçede tespit ettikleri eksiklikleri anında giderdiklerini belirten Say, şunları kaydetti:

"İlçemizin her alanda güzelleşmesi ve önemli yatırımların yapılabilmesi için mücadele ediyoruz. Mahallemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda ana ve sokak aralarındaki yollarda asfaltlama çalışması yürütüyoruz. Asfaltlama çalışmaları bittiğinde mahallemizin yolları daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Mahallelerimizin fizibilite çalışmalarını yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı cevap veriyoruz. Halkımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. İlçemizin büyümesi ve gelişmesi için çalışıyoruz."

Mahalle sakinleri de çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Say'a teşekkür etti.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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