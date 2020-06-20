Edremit'te yılan paniğe neden oldu Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Edremit'te yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Edilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Beylik Caddesi'nde yılan gören apartman sakinleri büyük korku yaşayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yılan ekiplere zor anlar yaşattı. İtfaiye eri, kaçtığı yerleri bezle kapattı. Büyük uğraş sonrası yılanın yakalanması ile ev sakinleri derin bir nefes aldı. - BALIKESİR Kaynak: İHA