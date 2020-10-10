Edremit'te yeniden düzenlenen yol hizmete açıldı

Van'ın Edremit Belediyesi, Erdemkent Mahallesi'nde yeniden düzenleyerek asfaltladığı yolu hizmete açtı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Erdemkent Mahallesi'nde yeniden düzenleyerek asfaltladığı yolu hizmete açtı.

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemkent konutlarının inşa edildiği bölgede kışın çok sıkıntılara neden yol, vatandaşlardan gelen talep üzerine yeniden düzenlendi.

Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, iki mahalleyi merkeze bağlayan yolun alt ve üst yapılarını tamamladı. Standartlara uygun inşa edilen yol, hizmete açıldı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tüm olumsuzluklara rağmen yolu tamamladıklarını belirterek, "Yolumuzu kendi imkanlarımızla yaptık. Asfalt kısmına katkıda bulunan Van Büyükşehir Belediyemiz'e teşekkür ediyorum. Yolumuzun açılışını özellikle bugüne aldık. Çünkü yolumuzun 10.10.2020 tarih ve saat 10: 10 gibi tarihi bir anda açılmasını istedik. Yeni yolumuzun her iki mahallemize ve Edremitimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin