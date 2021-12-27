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Edremit'te yakalanan kişi suç makinesi çıktı

Edremit'te yakalanan kişi suç makinesi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin özel tahkikat sonucu bir eve düzenlediği baskında, uyuşturucu maddelerden sahte plakaya her şey çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin özel tahkikat sonucu bir eve düzenlediği baskında, uyuşturucu maddelerden sahte plakaya her şey çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tespit edilen E.O. isimli kişinin evine baskın düzenledi. Operasyonda 5 parça halinde 592,93 gram esrar, 1,74 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza hapı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 485 TL para ele geçirildi.

Bu arada E.O. isimli kişinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama-bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçlarından arandığı, ayrıca şahsın kullandığı araçta başka bir araca ait plaka takılı olduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan kişi hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak-6136 SKM-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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