Edremit'te uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan iki kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 15,25 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. (20) ve G.Y. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. savcılıkça serbest bırakıldı, G.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA