Edremit'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde V.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramalarda, 25 kök dişi Hint keneviri bulundu. Ayrıca, kurutulmak üzere asılmış 565 gram Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA