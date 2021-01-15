Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
15.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:08
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.D, S.E. ve A.N'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Operasyonda, 4 bin 388 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik