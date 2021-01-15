Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.D, S.E. ve A.N'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonda, 4 bin 388 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik