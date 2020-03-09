Edremit'te uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edremit'te uyuşturucu operasyonu - Haber
Edremit, Güncel

Edremit'te uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

09.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:31
Edremit'te uyuşturucu operasyonu
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve uyarıcı hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ihbar üzerine Gamze Ö.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 414 gram bonzai ve 61 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Gamze Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Engin Özkoç Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Emine Bulut Çağla Şıkel Berkay Şahin Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Edremit'te uyuşturucu operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:36:48. #1.14#