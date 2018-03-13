Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu
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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 525 extasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu

Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 525 extasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 şüpheliye yönelik operasyonlarda 525 extasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B, E.B. ve Ö.K. ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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