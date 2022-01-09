Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
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Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Edremit ilçesinde 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar, 250 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme teçhizatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. - BALIKESİR

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