Edremit'te uyuşturucu madde ve iki tüfek ele geçirildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar (NSM) ile Mücadele Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği'nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda metamfetamin uyuşturucu maddesi ve iki tüfek ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar (NSM) ile Mücadele Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği'nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda metamfetamin uyuşturucu maddesi ve iki tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan ortak operasyonda şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 11,15 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında yapılan ikamet aramalarında; 2 adet av tüfeği ve 9 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A.'nın ise emniyetteki sorgusu devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA