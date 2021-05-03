Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
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Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı

Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Orman ve İşletme Müdürlüğü işbirliği ile ilçede üretici çiftçilere 3 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Orman ve İşletme Müdürlüğü işbirliği ile ilçede üretici çiftçilere 3 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Kırsal kalkınma yatırım ve desteklerini sürdüren Edremit Belediyesi, çiftçilere ceviz fidanı dağıtımında bulundu. Geçtiğimiz yıl çiftçilere 170 bin sebze fidesi başta olmak üzere çiftçilerin tarlalarının sürülmesine kadar önemli desteklerde bulunan Edremit Belediyesi, bu yıl da ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. 15 mahallede yaklaşık 3 bin adet ceviz fidanını üreticilere ulaştıran Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, doğru gübreleme metotlarının uygulanması konusunda da bilgilendirici bilgiler verdi.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Ceviz fidanları dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediye olarak çiftçilere ve üreticilere her zaman destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Başkan Say, "Bugüne dek tarıma yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl vermiş olduğumuz desteklerimizin yanı sıra belediye olarak bir ilke de imza atarak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin 500 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimize sebze fidesi ve çeşitli desteklerde bulunduk. Çiftçilerimizin üretimini artırarak hayatlarını kolaylaştıracak işlerin altına imza attık. İnşallah Edremit'imiz tarımsal anlamda da parmakla gösterilen kentlerden biri olmaya devam edecek" dedi.

"Tarımsal belediyecilik yapıyoruz"

Özellikle korona virüs pandemi sürecinde yapılan bu çalışmaların değerli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Böylesi süreçlerde toplumun her kesiminin yanında olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, bu süreci de birlikte atlatmamız önemlidir. Rutin işlerimizin yanı sıra, halka yararı olacak farklı konularda da hizmet etmek gerekmektedir. Toplumun her kesimiyle ciddi bağ kurup, onların eksiklerini görüp, halkın ihtiyaçları doğrultusunda, yapılamayanları belirleyip, belediyenin rol alması lazım. Bizim anlayışımız da budur. Bu düşünceyi bir ileri boyuta taşıyoruz ve tarımsal belediyecilik yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı
Edremit'te üreticilere ceviz fidanı dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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