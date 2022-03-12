Edremit'te ünlü şair unutulmadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programındaki tiyatro gösterisi, katılanları o günlere götürürken, duygu dolu seli yaşanmasına neden oldu.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 75.Yıl Ortaokulu organizasyonunda gerçekleştirilen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Hasan Arslan, 19.Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Ufuk Canbey, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve diğer siyasi parti temsilcileri ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Mehmet Akif'in Türk milletinin kalbindeki yerini,"Onun cihana gelmesi de bu fani dünyadan ebedi aleme irtihal etmesi de kış mevsimiydi. Cihan İmparatorluğu Osmanlı'nın yıkılışına da tanıklık etti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna da. Kendisinin teşbihinle bu millet, bu Harim-i Namusunu müdafaa ettikçe seni yad edeceğiz, gelecek nesillere anlatacağız, anılarını yaşatacağız. Ruhun şad olsun Akif; devrin daim, kabrin nur, mekanın cennet olsun. Yüce Allah seni çok sevdiğin Hazret-i Muhammed'e komşu kılsın. Bizler senden razıyız, Allah da senden razı olsun."dedi.

Ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında derece elde eden öğrencilerin ödüllendirildiği törende en büyük ilgiyi Mehmet Akif'in hayatının dramatize edildiği tiyatro etkinliği gördü. Türkçe Öğretmeni Emine Temüz ve Hatice Öztemuz tarafından hazırlanan ve izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı tiyatro gösterisinin ardından izleyiciler, oyunculara alkışlarıyla destek oldu. Okul öğretmeni Gökhan Canpolat tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video, 'İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışması' ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile okul öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro tarafından seslendiren Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirleri ile program sona erdi.

Tören sonunda, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, törende emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. - BALIKESİR